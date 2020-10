"Scusatemi, è lavoro". Siamo impazziti? Mariotto rovina la diretta alla Daniele. Arriva in ritardo, poi questa cafonata: gelo a Raiuno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prima Guillermo Mariotto Arriva in ritardo a Storie Italiane, poi costringe Eleonora Daniele a interrompere la diretta causa... telefonino che squilla. Il giurato di Ballando con le stelle, sempre sopra le righe, non è nuovo a queste boutade. Ma in studio nel salotto mattutino di Raiuno forse ha esagerato: dopo essersi seduto al suo posto quando tutti lo attendevano, ha esordito con una battuta enigmatica, "ma è un'imboscata?". Prima ancora, al momento di annunciarlo tra gli ospiti, la padrona di casa era stata costretta a sparire dall'inquadratura e scappare dietro le quinte, per poi tornare: "Allora, è un gag. Io devo dire a Mariotto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prima Guillermoina Storie Italiane, poi costringe Eleonoraa interrompere lacausa... telefonino che squilla. Il giurato di Bndo con le stelle, sempre sopra le righe, non; nuovo a queste boutade. Ma in studio nel salotto mattutino diforse ha esagerato: dopo essersi seduto al suo posto quando tutti lo attendevano, ha esordito con una battuta enigmatica, "ma; un'imboscata?". Prima ancora, al momento di annunciarlo tra gli ospiti, la padrona di casa era stata costretta a sparire dall'inquadratura e scappare dietro le quinte, per poi tornare: "Allora,; un gag. Io devo dire ache ...

Advertising

tpwkgiulia : RT @PolaHoran13: Scusatemi, per stare meglio ho bisogno che niall sappia che mi ha salvato la vita 10 minuti fa. Vi prego, aiutatemi. Io pi… - iamaabug : RT @PolaHoran13: Scusatemi, per stare meglio ho bisogno che niall sappia che mi ha salvato la vita 10 minuti fa. Vi prego, aiutatemi. Io pi… - Indierry : ma chi ve le danno le informazioni inerenti ai ragazzi scusatemi? smettetela di dire che questo era programmato e q… - hiiireah : RT @PolaHoran13: Scusatemi, per stare meglio ho bisogno che niall sappia che mi ha salvato la vita 10 minuti fa. Vi prego, aiutatemi. Io pi… - emmagntl : RT @PolaHoran13: Scusatemi, per stare meglio ho bisogno che niall sappia che mi ha salvato la vita 10 minuti fa. Vi prego, aiutatemi. Io pi… -