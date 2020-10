“Schifoso!”. Federico Fashion Style nella bufera, prima le polemiche ‘Live’ poi gli insulti fuori (Di lunedì 5 ottobre 2020) Live non è la D’Urso continua a perdere pezzi. Anche nella giornata di ieri infatti Carmelita ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a Francesca Fialdini. Una situazione anomale per la conduttrice, abituata a guardare tutti dall’alto. Responsabile della seconda settimana di stop i contenuti proposti all’interno del programma: giudicati troppo trash da gran parte del pubblico e al centro di polemiche nei mesi passati. Con tanto di una raccolta firme su change.org per chiedere la chiusura di ogni programma di Barbara D’Urso. Quanto successo ieri poi non aiuta il programma. Ancora una volta protagonista Federico Fashion Style, il cotonatissimo e sempre più corvino parrucchiere delle dive, partito dal basso Lazio e ora arrivato nel cuore di Milano. Per chi non avesse ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Live non è la D’Urso continua a perdere pezzi. Anchegiornata di ieri infatti Carmelita ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a Francesca Fialdini. Una situazione anomale per la conduttrice, abituata a guardare tutti dall’alto. Responsabile della seconda settimana di stop i contenuti proposti all’interno del programma: giudicati troppo trash da gran parte del pubblico e al centro dinei mesi passati. Con tanto di una raccolta firme su change.org per chiedere la chiusura di ogni programma di Barbara D’Urso. Quanto successo ieri poi non aiuta il programma. Ancora una volta protagonista, il cotonatissimo e sempre più corvino parrucchiere delle dive, partito dal basso Lazio e ora arrivato nel cuore di Milano. Per chi non avesse ...

Advertising

blogtivvu : “Buffone, schifoso, cretino io ti mangio, stai zitto...”: la furia di Antonella Mosetti contro Federico Fashion Sty… - MaxDelPapa : Già in certe fogne non si va per dignità. Da politico, poi, è il segno che non ci si può fidare - _DAGOSPIA_ : ‘STO SCHIFOSO, PARLI PURE’-SCAZZO PESCIAROLO DALLA D’URSO” TRA LA MOSETTI E FEDERICO FASHON STYLE… - Novella_2000 : Secondo round tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: “Schifoso, ladro, peracottaro, ti ho pagato in nero”… - caffeuccio : Sono d'accordo con Federico per la questione dei pagamenti. È ridicolo che persone che guadagnano con un post su In… -

Ultime Notizie dalla rete : “Schifoso” Federico