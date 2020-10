Salari più bassi per le donne, i sindacati Ue: “Senza interventi lo svantaggio rispetto agli uomini sarà eliminato solo nel 2104” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più spesso degli uomini lavorano part time per star dietro anche a casa, figli e genitori anziani. Tendono ad essere occupate in settori e posizioni a cui corrispondono retribuzioni più basse. Quando diventano madri hanno inevitabili interruzioni di carriera, spesso impossibili da recuperare. Dipende da tutti questi fattori il divario retributivo di genere, calcolato come differenza tra il Salario annuale medio percepito da donne e uomini. In media, nell’Unione europea questo gap è del 15%, mentre in in Italia, dove le donne al lavoro sono molto poche rispetto alla media continentale, si ferma al 5%. Il problema, segnala la Confederazione europea dei sindacati (Etuc), è che se si procede a questo ritmo ci vorranno altri 84 anni per per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più spesso deglilavorano part time per star dietro anche a casa, figli e genitori anziani. Tendono ad essere occupate in settori e posizioni a cui corrispondono retribuzioni più basse. Quando diventano madri hanno inevitabili interruzioni di carriera, spesso impossibili da recuperare. Dipende da tutti questi fattori il divario retributivo di genere, calcolato come differenza tra ilo annuale medio percepito da. In media, nell’Unione europea questo gap è del 15%, mentre in in Italia, dove leal lavoro sono molto pochealla media continentale, si ferma al 5%. Il problema, segnala la Confederazione europea dei(Etuc), è che se si procede a questo ritmo ci vorranno altri 84 anni per per ...

