Risultati ballottaggio Ariccia: Cianfanelli o Staccoli, segui lo scrutinio in tempo reale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Risultati ballottaggio Ariccia, è iniziato lo scrutinio per decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra Gianluca Staccoli (Lega, Ariccia Popolare, FDI, Attivamente, FI) e verosimilmente Emilio Cianfanelli (Per Ariccia a Sinistra, Alleanza per Ariccia, Ariccia Domani). Il sindaco di Ariccia non è stato eletto al primo turno: Gianluca Staccoli ha ottenuto 3.827 voti (39,08%), mentre Emilio Cianfanelli ha chiuso con 1.959 voti (20,00%).

