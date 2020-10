Parigi in allerta massima e le altre notizie sul virus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Boris Johnson annuncia un Natale complicato, la Germania raccomanda il ricambio e la circolazione dell’aria nei luoghi chiusi, negli Stati Uniti la chiusura delle scuole mette in difficoltà soprattutto le donne: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Boris Johnson annuncia un Natale complicato, la Germania raccomanda il ricambio e la circolazione dell’aria nei luoghi chiusi, negli Stati Uniti la chiusura delle scuole mette in difficoltà soprattutto le donne: l’attualità sulla pandemia. Leggi

A Parigi sale l’allarme per la seconda ondata di coronavirus. La capitale francese chiuderà da domani tutti i bar, mentre il governo del Paese ha innalzato al massimo il livello d`allerta dopo un ...

PARIGI - Da domani la capitale francese e tre dipartimenti saranno sottoposti a nuove misure restrittive per almeno 15 giorni a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus. Aperti con limitazioni i ...

