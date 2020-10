Nuovo Dpcm, nessuna chiusura locali o restrizione su orari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Dpcm su cui sta lavorando Conte non dovrebbe prevedere la riduzione degli orari dei locali. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto dichiarazioni in merito. Fonti di Palazzo Chigi, hanno sottolineato che «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilsu cui sta lavorando Conte non dovrebbe prevedere la riduzione deglidei. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto dichiarazioni in merito. Fonti di Palazzo Chigi, hanno sottolineato che «Non c’èintenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar ecome si legge su alcune testate, né di anticiparne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

