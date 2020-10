Nobel per la Medicina, Maga (CNR): “La scoperta sull’epatite C è di enorme impatto per la salute” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La ricaduta dell’identificazione del virus dell’epatite C, in termini di salute, è stata enorme. E’ un premio assolutamente meritato. Grazie a questa scoperta oggi possiamo curare le persone, salvandole. L’identificazione ci ha permesso di attribuire una causa a tutta una serie di manifestazioni patologiche che prima non erano ascrivibili a un patogeno particolare. E avviare, di conseguenza, una stagione di ricerca che si è dimostrata vincente”. E’ il commento Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, al premio Nobel 2020 per la Medicina, attribuito proprio per l’identificazione del virus dell’epatite C a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La ricaduta dell’identificazione del virus dell’epatite C, in termini di salute, è stata. E’ un premio assolutamente meritato. Grazie a questaoggi possiamo curare le persone, salvandole. L’identificazione ci ha permesso di attribuire una causa a tutta una serie di manifestazioni patologiche che prima non erano ascrivibili a un patogeno particolare. E avviare, di conseguenza, una stagione di ricerca che si è dimostrata vincente”. E’ il commento Giovanni, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, al premio2020 per la, attribuito proprio per l’identificazione del virus dell’epatite C a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Adnkronos : Greta, Oms e attivisti di Hong Kong tra candidati a Nobel per la pace - gianlucatdc : A breve ci sarà l'assegnazione dei Nobel. Quelli per l'economia* e la medicina vanno a mani basse a Twitter in bloc… - DiventandoJeeg : Ed anche quest'anno niente #NOBEL per #Zangrillo. ?? -