Morto per covid-19 lo stilista Kenzo: aveva 81 anni (Di lunedì 5 ottobre 2020) È Morto per complicazioni da coronavirus, ad 81 anni, il famoso stilista giapponese Kenzo Takado. Era stato il primo stilista giapponese a trasferirsi a Parigi. “È deceduto domenica 4 ottobre presso l’American Hospital di Neully-sur-seine”, ha dichiarato un suo portavoce della sua linea tessile K3. Kenzo non era riuscito a riprendersi dalle complicanze causategli dal virus, e per questo non aveva potuto partecipare alla sfilata del marchio che porta il suo nome, il 30 settembre. Kenzo era nato il 27 febbraio 1939 in una cittadina della regione giapponese di Kansai. Già da giovane si era rivelato uno spirito ribelle ed estroso. Iscrittosi a 18 anni all’università per il mero ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Èper complicazioni da coronavirus, ad 81, il famosogiapponeseTakado. Era stato il primogiapponese a trasferirsi a Parigi. “È deceduto domenica 4 ottobre presso l’American Hospital di Neully-sur-seine”, ha dichiarato un suo portavoce della sua linea tessile K3.non era riuscito a riprendersi dalle complicanze causategli dal virus, e per questo nonpotuto partecipare alla sfilata del marchio che porta il suo nome, il 30 settembre.era nato il 27 febbraio 1939 in una cittadina della regione giapponese di Kansai. Già da giovane si era rivelato uno spirito ribelle ed estroso. Iscrittosi a 18all’università per il mero ...

MediasetTgcom24 : Moda: lo stilista Kenzo morto per coronavirus - Agenzia_Ansa : Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA… - LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - CircoloDiNoto : RT @Monicanpl: Parole che sono uno schiaffo e un’ offesa nei confronti di chi la mafia la combatte davvero, ed è morto per farlo. VERGOGNA!… - QuotidianPost : Morto per covid-19 lo stilista Kenzo: aveva 81 anni -