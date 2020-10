Lockdown e rumore sismico: come influisce l’attività dell’uomo sulla rilevazione dei sismi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Lockdown ha dato l’opportunità ad un’equipe di vulcanologi di comprendere con maggiore chiarezza quanto influisce l’uomo sulla rilevazione dei sismi. Ci troviamo chiaramente in un anno particolare. Un anno in cui per un paio di mesi almeno il mondo intero si è fermato a causa della pandemia di Coronavirus. Spesso ci soffermiamo ad analizzare … L'articolo Lockdown e rumore sismico: come influisce l’attività dell’uomo sulla rilevazione dei sismi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha dato l’opportunità ad un’equipe di vulcanologi di comprendere con maggiore chiarezza quantol’uomodei. Ci troviamo chiaramente in un anno particolare. Un anno in cui per un paio di mesi almeno il mondo intero si è fermato a causa della pandemia di Coronavirus. Spesso ci soffermiamo ad analizzare … L'articolol’attività dell’uomodeiNewNotizie.it.

Advertising

GerosaLorenzo : Sento già il rumore degli elicotteri in diretta dalla d’Urso. #lockdown #dcpm #COVID19italia - insalutenews : Lockdown da pandemia, come la densità industriale ha influito sulla riduzione del rumore sismico in Italia -… - UnDueTreContest : Quest'anno l'Italia avrebbe dovuto partecipare con 'Fai rumore' di Diodato, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanr… - vitalbaa : @Cardocan1 Al lockdown via Dpcm si preferisce quello via App: sarà perché fa meno rumore? - uncleofthunder : ho ancora i brividi se penso a diodato che canta fai rumore nell'arena di verona deserta nel mezzo del lockdown -