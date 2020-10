“Live – Non è la d’Urso”, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci: “Siamo stati insieme 3 anni” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Tra alti e bassi siamo stati insieme tre anni”. A parlare a “Live – Non è la d’Urso” e Francesco Bettuzzi l’ex compagno di Elisabetta Gregoraci che in collegamento in studio ha rivelato che avrebbe conosciuto la showgirl quando era ancora sposata con l’ex marito Flavio Briatore. “Abbiamo cenato a Montecarlo l’11 aprile 2014, quando facevo il pilota di linea”, continua il racconto l’uomo che spiega che quella sera tra i due non sarebbe accaduto nulla perché Elisabetta era ancora una donna sposata. “Ci siamo tenuti in contatto e abbiamo anche lavorato insieme”, Bettuzzi racconta che la showgirl ha fatto da testimonial per la sua azienda. “All’inizio del 2017 mi chiamò e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Tra alti e bassi siamotre anni”. A parlare a “Live – Non è la d’Urso” e Francesco Bettuzzi l’ex compagno diche in collegamento in studio ha rivelato che avrebbe conosciuto la showgirl quando era ancora sposata con l’ex marito Flavio Briatore. “Abbiamo cenato a Montecarlo l’11 aprile 2014, quando facevo il pilota di linea”, continua il racconto l’uomo che spiega che quella sera tra i due non sarebbe accaduto nulla perchéera ancora una donna sposata. “Ci siamo tenuti in contatto e abbiamo anche lavorato”, Bettuzzi racconta che la showgirl ha fatto da testimonial per la sua azienda. “All’inizio del 2017 mi chiamò e ...

