Lino Guanciale, notizia bomba! Il re delle fiction non può che festeggiare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Se c’è un attore che il pubblico ama alla follia allora quello è Lino Guanciale. Ha debuttato al cinema nel 2009 con Io, Don Giovanni nei panni di Mozart. Sul piccolo schermo, invece, ha esordito nel 2011 con la fiction Il segreto dell’acqua, trasmessa su Rai1. L’anno dopo, invece, è tra gli interpreti di Una grande famiglia anche se il primo grande successo televisivo arriva nel 2013 con il ruolo dell’avvocato Guido Corsi nella seconda stagione della serie Che Dio ci aiuti e da quel momento in poi solo grandi successi per Guanciale. Ricordiamo tra i tanti le fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e L’allieva con Alessandra Mastronardi che, per la gioia di tutti i fan, è tornata da poco in onda con la terza stagione, precisamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Se c’è un attore che il pubblico ama alla follia allora quello è. Ha debuttato al cinema nel 2009 con Io, Don Giovanni nei panni di Mozart. Sul piccolo schermo, invece, ha esordito nel 2011 con laIl segreto dell’acqua, trasmessa su Rai1. L’anno dopo, invece, è tra gli interpreti di Una grande famiglia anche se il primo grande successo televisivo arriva nel 2013 con il ruolo dell’avvocato Guido Corsi nella seconda stagione della serie Che Dio ci aiuti e da quel momento in poi solo grandi successi per. Ricordiamo tra i tanti leNon dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e L’allieva con Alessandra Mastronardi che, per la gioia di tutti i fan, è tornata da poco in onda con la terza stagione, precisamente ...

Advertising

mauricorradini : RT @ERT_Teatro: LINO GUANCIALE: “Il Covid ci ha resi profughi in un mondo diverso. Il pa... - bimbadiziamara : RT @ERT_Teatro: LINO GUANCIALE: “Il Covid ci ha resi profughi in un mondo diverso. Il pa... - linofanpage : RT @AlbertoFuschi: Backstage ?? + scena in tv ?? Uno dei momenti più attesi con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi Ve lo immaginavate c… - francesca681987 : RT @AlbertoFuschi: Backstage ?? + scena in tv ?? Uno dei momenti più attesi con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi Ve lo immaginavate c… - michelapalms : RT @AlbertoFuschi: Backstage ?? + scena in tv ?? Uno dei momenti più attesi con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi Ve lo immaginavate c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Lino Guanciale: età, altezza, vita privata, Instagram e serie TV Daninseries Francesca Fialdini batte Barbara D’Urso: gli ascolti record

A quanto pare già per la quarta domenica consecutiva gli ascolti dei programmi tv di Barbara D’Urso sarebbero in netto calo rispetto a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdi ...

D'Urso, share in calo: i dati e i dettagli

Gli ascolti televisivi di Barbara D’Urso sono in netto calo rispetto ai numeri ottenuti da Francesca Fialdini con il suo Da noi… a ruota libera, programma tv in cui la conduttrice si occupa d’intervis ...

A quanto pare già per la quarta domenica consecutiva gli ascolti dei programmi tv di Barbara D’Urso sarebbero in netto calo rispetto a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdi ...Gli ascolti televisivi di Barbara D’Urso sono in netto calo rispetto ai numeri ottenuti da Francesca Fialdini con il suo Da noi… a ruota libera, programma tv in cui la conduttrice si occupa d’intervis ...