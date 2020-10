L’appello di Conte: “Rinunciamo ad alcune libertà per tutelare la salute” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Considerando il continuo aumento dei contagi in Italia, seppur ancora non grave quanto altri paesi, Giuseppe Conte ha lanciato un nuovo appello agli italiani. “ATTENZIONE ALTISSIMA” – Lo fa tramite un colloquio con i quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”. Nello specifico dichiara che i cittadini devono mantenere: «L’attenzione altissima – e se … L'articolo L’appello di Conte: “Rinunciamo ad alcune libertà per tutelare la salute” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Considerando il continuo aumento dei contagi in Italia, seppur ancora non grave quanto altri paesi, Giuseppeha lanciato un nuovo appello agli italiani. “ATTENZIONE ALTISSIMA” – Lo fa tramite un colloquio con i quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”. Nello specifico dichiara che i cittadini devono mantenere: «L’attenzione altissima – e se … L'articolo L’appello di: “Rinunciamo adlibertà perla salute”

