La notizia di una donna ferita in una sparatoria tra immigrati a Taranto è falsa

Il 28 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra per strada tre auto delle polizia, uno camion dei vigili del fuoco e un'ambulanza. L'immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «sparatoria: in zona c N.3 donna Colpita Alla Schiena Da 2 immigrati Adesso La donna è stata ricoverata in ospedale». Questa è una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 28 settembre 2020 – notizia falsa La notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato delle forze di polizia.Le forze dell'ordine, contattate da Facta, hanno confermato che si tratta di una notizia

