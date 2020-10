Juventus | viste per Chiesa | si stringe per Emerson Palmieri

Leggi su zon

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lacompleta il mercato in entrata e in uscita nelle ultime ore. Visite mediche per, affondo suParatici e Cherubini sono al lavoro per completare il mercato in entrata e in uscita della. Mancano poche ore alla chiusura della porta dell’Hotel di mercato e le trattative sono abbastanza chiare. Federicoè pronto a mettere nero su bianco come raccontato nella giornata di ieri (QUI i dettagli dell’operazione). L’esterno italiano sta svolgendo le visite mediche di rito per la fumata bianca definitiva. Laha piazzato anche Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco e De Sciglio al Lione, sempre con l’opzione del prestito. La Vecchia Signora ha salutato Rugani, direzione Rennes. Il tutto si ...