Guerra nucleare nel M5s (Di lunedì 5 ottobre 2020) A volte le feste di famiglia si trasformano in sanguinose rese dei conti tra parenti. E non ha fatto difetto al principio l'undicesimo anniversario dalla fondazione del Movimento 5 Stelle, caduto ieri, giorno di San Francesco. Su cui è piombato un lungo post sul Blog delle Stelle firmato Davide Casaleggio. In estrema sintesi lamenta una deviazione rispetto ai principi delle origini, quella di un movimento puramente «dal basso», e sembra preparare l'addio. Le righe vergate trasudano di resa dei conti. «Qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di un MoVimento di cittadini liberi». E aggiunge: «Per 15 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) A volte le feste di famiglia si trasformano in sanguinose rese dei conti tra parenti. E non ha fatto difetto al principio l'undicesimo anniversario dalla fondazione del Movimento 5 Stelle, caduto ieri, giorno di San Francesco. Su cui è piombato un lungo post sul Blog delle Stelle firmato Davide Casaleggio. In estrema sintesi lamenta una deviazione rispetto ai principi delle origini, quella di un movimento puramente «dal basso», e sembra preparare l'addio. Le righe vergate trasudano di resa dei conti. «Qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di un MoVimento di cittadini liberi». E aggiunge: «Per 15 ...

rtorsoli : @massimochiappa2 D'accordo per il 53. Ma oggi la guerra non potrebbe che essere nucleare e si giocherebbe tutta sul territorio cinese. - PNCorrettissimo : #USA #USArmy | I nuovi vettori intercontinentali dell’arsenale nucleare statunitense - L’arsenale nucleare statunit… - TaroYamada80 : @kahlan1986 @Mterryf1 È dura perché non puoi aprire Twitter, guardare un tg, leggere un sito di notizie, aprire You… - sara80elmi : RT @Fata_Turch: @PolScorr Guerra, tradizionale, ibrida in tutti gli scacchieri. Esercitazioni militari. Nucleare. Petrolio e gas La sconfi… - MariZar8 : RT @bordoni_russia: Interessante articolo sulla Artika, il nuovo rompighiaccio nucleare russo. -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra nucleare Guerra nucleare nel M5s Il Tempo Guerra nucleare nel M5s

A volte le feste di famiglia si trasformano in sanguinose rese dei conti tra parenti. E non ha fatto difetto al principio l’undicesimo anniversario dalla fondazione del Movimento 5 Stelle, caduto ieri ...

Le ragioni della nonviolenza nel mondo di oggi

Editoriale - La nostra è una sfida coraggiosa al realismo passivo, privo di orizzonti - L’impegno per giustizia e pace è fatto di amore per la vita, ed è fiducia nella possibilità dell’umanità di esse ...

A volte le feste di famiglia si trasformano in sanguinose rese dei conti tra parenti. E non ha fatto difetto al principio l’undicesimo anniversario dalla fondazione del Movimento 5 Stelle, caduto ieri ...Editoriale - La nostra è una sfida coraggiosa al realismo passivo, privo di orizzonti - L’impegno per giustizia e pace è fatto di amore per la vita, ed è fiducia nella possibilità dell’umanità di esse ...