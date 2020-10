De Magistris: “Ordinanza De Luca? Così consegniamo locali alla camorra” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con queste ordinanze consegneremo a breve molti esercizi commerciali alla mafia”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris commentando l’ultima ordinanza emanata dal Governatore Vincenzo De Luca che impone la chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali alla ore 23 dalla domenica al giovedì e alla ore 24 il venerdì e sabato. “Chiudere ristoranti e locali alle 23 non ha nulla a che vedere con la movida – ha dichiarato – perché la movida ha altri tipi di locali, di luoghi e di contesti. Tra l’altro l’aumento dei contagi a Napoli non deriva per nulla da comportamenti all’aperto. Ci sono ben altri contesti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con queste ordinanze consegneremo a breve molti esercizi commercialimafia”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi decommentando l’ultima ordinanza emanata dal Governatore Vincenzo Deche impone la chiusura di alcune categorie di esercizi commercialiore 23 ddomenica al giovedì eore 24 il venerdì e sabato. “Chiudere ristoranti ealle 23 non ha nulla a che vedere con la movida – ha dichiarato – perché la movida ha altri tipi di, di luoghi e di contesti. Tra l’altro l’aumento dei contagi a Napoli non deriva per nulla da comportamenti all’aperto. Ci sono ben altri contesti ...

