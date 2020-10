Coronavirus, scendono i contagi. Palazzo Chigi: “No a chiusura dei locali e coprifuoco” (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”, fanno sapere fonti di palazzo Chigi. L’aumento dei casi di Covid-19 registrato negli ultimi giorni, non inciderà neanche sulle scuole, fa sapere la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, a inBlu Radio. “Le scuole resteranno aperte, nessuna di noi ha la minima intenzione di chiuderle ne ho mai sentito discutere un’ipotesi diversa dall’aperture delle scuole. Tutto deve essere fatto nella massima sicurezza. La gran parte dei contagi avviene fuori dalla scuola, per questo l’ipotesi della mascherina all’aperto diventa importante”, dice Zampa. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”, fanno sapere fonti di palazzo Chigi. L’aumento dei casi di Covid-19 registrato negli ultimi giorni, non inciderà neanche sulle scuole, fa sapere la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, a inBlu Radio. “Le scuole resteranno aperte, nessuna di noi ha la minima intenzione di chiuderle ne ho mai sentito discutere un’ipotesi diversa dall’aperture delle scuole. Tutto deve essere fatto nella massima sicurezza. La gran parte dei contagi avviene fuori dalla scuola, per questo l’ipotesi della mascherina all’aperto diventa importante”, dice Zampa.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scendono Coronavirus in Italia, il bollettino: scendono i nuovi contagi (2257) ma con 30mila tamponi in meno. Impennata nei ricoveri Il Secolo XIX Calo dei contagi in Italia: +2.257 Scendono i tamponi, 16 le vittime

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.257 positivi (domenica erano stati 2.578), frutto di appena 60.241 test, già in calo domenica sopra quota 92 mila. Le vittime sono 16, ...

Juve-Napoli, cosa prevede il protocollo della Figc approvato dal Cts

La decisione del Giudice sportivo sulla partita Juve-Napoli, è attesa per la fine della settimana: ecco cosa dice il protocollo della Figc approvato dal Comitato tecnico scientifico del ministero dell ...

