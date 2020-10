Coronavirus, oggi nuove misure restrittive in CDM (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto, i locali chiuderanno in anticipo. Conte annuncerà le nuove misure contro il Coronavirus Il DPCM attuale contro il Coronavirus è in scadenza il prossimo 7 Ottobre. Il Governo, infatti, sta per vararne uno nuovo. Quest’ultimo porrà delle nuove restrizioni per contenere il contagio nei confronti del virus. A spiegare il procedimento, è lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha già anticipato che le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto e i locali chiuderanno in anticipo. Inoltre, le feste private saranno comunque fattibili, ma solamente a numero ridotto. Se servirà, verrà disposto anche l’Esercito per i controlli. “Rinunciando anche ad alcune ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto, i locali chiuderanno in anticipo. Conte annuncerà lecontro ilIl DPCM attuale contro ilè in scadenza il prossimo 7 Ottobre. Il Governo, infatti, sta per vararne uno nuovo. Quest’ultimo porrà dellerestrizioni per contenere il contagio nei confronti del virus. A spiegare il procedimento, è lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha già anticipato che le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto e i locali chiuderanno in anticipo. Inoltre, le feste private saranno comunque fattibili, ma solamente a numero ridotto. Se servirà, verrà disposto anche l’Esercito per i controlli. “Rinunciando anche ad alcune ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Analisi. Trump e il Coronavirus, che cosa può succedere ora. Quattro scenari per il fina… - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Etruria72 : Coronavirus. Il Prof. Garattini dice, per chi entra in contatto con persone infette, la soluzione oggi sembra esser… - TommyBrain : Mori:Coronavirus: perché oggi è minacciata la stessa tenuta dell’ordine pubblico nel Paese. -