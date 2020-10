Chi era Thomas Jefferson Byrd, l’attore ucciso ad Atlanta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella sera di sabato, 3 ottobre, l’attore Thomas Jefferson Byrd è stato ucciso da una serie di colpi di pistola alla schiena ad Atlanta, in Georgia. Byrd, 70 anni, aveva recitato in molti film del celebre regista Spike Lee. La polizia e i soccorsi sono intervenuti intorno all’1.45 in seguito a una chiamata di un passante che segnalava una persona ferita in strada, Belvedere Avenue. Ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’omicidio. Spike Lee ha voluto ricordare l’amico scomparso con un lungo post su Instagram: “Sono davvero triste di annunciare il tragico omicidio del nostro amato fratello Thomas Jefferson Byrd. Tom è il mio ragazzo, il personaggio di molti miei film. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella sera di sabato, 3 ottobre, l’attoreè statoda una serie di colpi di pistola alla schiena ad, in Georgia., 70 anni, aveva recitato in molti film del celebre regista Spike Lee. La polizia e i soccorsi sono intervenuti intorno all’1.45 in seguito a una chiamata di un passante che segnalava una persona ferita in strada, Belvedere Avenue. Ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’omicidio. Spike Lee ha voluto ricordare l’amico scomparso con un lungo post su Instagram: “Sono davvero triste di annunciare il tragico omicidio del nostro amato fratello. Tom è il mio ragazzo, il personaggio di molti miei film. ...

Maurizio_Lupi : Il #Mose funziona alla faccia di chi diceva che era “ un’opera inutile e dannosa” !!! Quante discussioni , quante p… - lucasofri : A un certo punto, un po’ di anni fa, alcuni dissero che non se la sentivano più di andare allo stadio per l’aria ch… - marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - adriano059 : RT @francycognato: ROY è morto. Da solo,in silenzio Era un canuzzo riservato e schivo, non hai mai cercato carezze o attenzioni Abbandonato… - lucablanco73 : PRiMA eRo FUiRi iN BALcoNe sTAVo cANTANDo QuALcHe iNNo AL sOLe ALLA NATuRA iN GeNeRALe QuANDo A uN TRATTo iN uN Cie… -