Calciomercato Roma, ufficiale l’acquisto di Smalling: il difensore inglese arriva a titolo definitivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chris Smalling è nuovamente un calciatore della Roma.Il difensore inglese dopo la scorsa stagione vissuta con la maglia giallorossa ha scelto di tornare nella Capitale e di conseguenza dire addio definitivamente al Manchester United. Il centrale britannico arriva alla Roma a titolo definitivo, come comunicato dai Red Devils attraverso una nota ufficiale."Dopo 10 anni trascorsi a Old Trafford, Chris Smalling lascia il Manchester United per raggiungere la Roma con un trasferimento a titolo definitivo". Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chrisè nuovamente un calciatore della.Ildopo la scorsa stagione vissuta con la maglia giallorossa ha scelto di tornare nella Capitale e di conseguenza dire addio definitivamente al Manchester United. Il centrale britannicoalla, come comunicato dai Red Devils attraverso una nota."Dopo 10 anni trascorsi a Old Trafford, Chrislascia il Manchester United per raggiungere lacon un trasferimento a".

