ANSA, - GENOVA, 05 OTT - La Sampdoria ha messo le mani sull' attaccante del Napoli Fernando Llorente, per il quale è pronto un contratto biennale da 1,5 milioni a stagione. Liguri in pressing ma la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Samp Calcio: Samp su Llorente ma c'è nodo Bonazzoli - Calcio ANSA Nuova Europa Calciomercato Torino, è fatta per Bonazzoli: arriverà in prestito dalla Sampdoria

Il Torino ha portato a termine l’acquisto di Federico Bonazzoli dalla Sampdoria. Stando a quanto riportato da Sky Sport la punta arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Decisiva l’accelerata ...

Calcio: Samp su Llorente ma c'è nodo Bonazzoli

La Sampdoria ha messo le mani sull' attaccante del Napoli Fernando Llorente, per il quale è pronto un contratto biennale da 1,5 milioni a stagione. (ANSA) ...

