Calcio: festa per Abraham, indaga la Federazione inglese (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - La FederCalcio inglese ha aperto un'indagine sulla violazione delle norme anti-Covid da parte di Tammy Abraham e Ben Chilwell del Chelsea che, assieme a Jadon Sancho del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - La Federha aperto un'indagine sulla violazione delle norme anti-Covid da parte di Tammye Ben Chilwell del Chelsea che, assieme a Jadon Sancho del ...

In che modo? Partecipando alla… sua festa di compleanno a sorpresa. Ebbene sì. I suoi amici, tra i quali il compagno di club al Chelsea Ben Chilwell e il connazionale del Borussia Dortmund Jadon ...

