Bonaccini | Sul virus sì al rigore | no a caccia alle streghe

AGI - "Più rigore per far rispettare le regole ma non cediamo alla caccia alle streghe. Non c'è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce a far rispettare quelle che già ci sono". Lo dichiara in un'intervista alla Stampa il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "L'obbligo delle mascherine all'aperto nelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento c'è già. Tutti devono continuare a dimostrare senso di responsabilità, rispettando le regole. Dopodichè - dice Bonaccini - nulla in contrario a nuove misure, mirate, per prevenire adesso l'allargamento del contagio, per evitare di dover poi tornare a varare misure ancor più drastiche. Pero' attenzione: non ...

Per il governatore dell'Emilia Romagna, "non c'è nulla di più inefficace che inasprire le misure laddove non si riesce a far rispettare quelle che già ci sono" ...

Coronavirus, Bonaccini: «Sì a regole condivise fra governo e regioni»

Il governatore dell’Emilia-Romagna sull’uso delle mascherine: «Nelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento l’obbligo c’è già» ...

