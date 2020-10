Ballando con le Stelle | Alessandra Mussolini ricoverata dopo una caduta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La “maledizione” continua in quel dicon lecheaver dovuto posticipare in maniera del tutto speranzosa di volta in volta l’avvio a causa dell’emergenza Coronavirus ora sta facendo i conti con le vicissitudini personali di ballerini ein gara.il temporaneo stop del ballerino Raimondo Todaro, operato all’appendice, sembra che ora ad essere stataproprio a causa di una bruttasiacade durante le prove La notizia, ripresa da tutte le testate, è stata lanciata in esclusiva da Dagospia che sembra avere una talpa in quel dicon le ...