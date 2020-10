Alessandro Gassmann su Rai 1 con “Io ti cercherò” | «Non sono mai stato l’amico di mio figlio Leo»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, andrà in onda su Raiuno “Io ti cercherò”, fiction che vede protagonistanei panni di un ex poliziotto che ha perso il, con cui non si vedeva da anni. L’attore, che è nelle sale con il film “Non odiare” e sul set della terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”, ha rilasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha parlato del rapporto genitori-figli: «Vediamo sempre più genitori che decidono di non seguire i figli nella crescita. Le conseguenzesotto gli occhi di tutti». leggi anche l’articolo —>malattia: «Se ho deciso di parlarne è ...