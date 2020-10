Tu sì que vales | Mammucari contro Zerbi | “Dieci secondi per sparare sta c*****a?”

Leggi su chenews

(Di domenica 4 ottobre 2020) Spesso si beccano in giuria,a volte fa finta di non sentire, ma questa voltaè apparso un po’ troppo antipatico. Rudye Teo Mammuccari (Fonte foto: web)Ormai è ordinaria amministrazione, con la bravissima Maria De Filippi a fare da pompiere. A Tu sì que, non c’è giorno che passi senza un siparietto tra Teo Mamuccari e Rudy. Se è vero che l’ex Iena è sempre brava a provocare, altrettanto vero è che il dj e produttore discografico italiano è facilmente irritabile. E pensare che spesso, proprioriesce a non cadere nelle provocazioni. Nell’ultima apparizione però, forse, il comico romano ha un po’ esagerato. Tu si que, ...