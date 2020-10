The Walking Dead 10, Lauren Cohan: “L’episodio speciale è come un regalo di Natale atteso a lungo” (Di domenica 4 ottobre 2020) The Walking Dead: La nostra intervista a Lauren Cohan, interprete di Maggie, e Angela Kang, attuale showrunner della serie, di ritorno con un episodio speciale dopo la lunga pausa. Li avevamo lasciati ad aprile, un passo prima del finale di stagione, e li ritroviamo mesi dopo in condizioni ben diverse, perché nel frattempo AMC ha annunciato che The Walking Dead avrà presto una fine e si concluderà con un'undicesima stagione da 24 episodi, anticipata però da sei episodi aggiuntivi dell'attuale che vedremo il prossimo anno. Inevitabile parlarne nella nostra intervista con la showrunner Angela Kang, che ci ha spiegato come la situazione che stiamo vivendo abbia cambiato i piani di quel che stanno preparando per il prosieguo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 ottobre 2020) The: La nostra intervista a, interprete di Maggie, e Angela Kang, attuale showrunner della serie, di ritorno con un episodiodopo la lunga pausa. Li avevamo lasciati ad aprile, un passo prima del finale di stagione, e li ritroviamo mesi dopo in condizioni ben diverse, perché nel frattempo AMC ha annunciato che Theavrà presto una fine e si concluderà con un'undicesima stagione da 24 episodi, anticipata però da sei episodi aggiuntivi dell'attuale che vedremo il prossimo anno. Inevitabile parlarne nella nostra intervista con la showrunner Angela Kang, che ci ha spiegatola situazione che stiamo vivendo abbia cambiato i piani di quel che stanno preparando per il prosieguo ...

