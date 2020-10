Speranza: “Juve-Napoli non si giocherà. Il campionato può andare avanti” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in Più per parlare del caso Juventus-Napoli, con lo stop dell’Asl alla partenza degli azzurri ed il conseguente caos che ne è generato. «E’ già deciso. Mi pare che non si giocherà. So che intorno al calcio ci sono interessi e persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento, però sono altre: il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole”. Speranza ha invitato a riconsiderare le priorità. “Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola, la priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, è intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in Più per parlare del caso Juventus-, con lo stop dell’Asl alla partenza degli azzurri ed il conseguente caos che ne è generato. «E’ già deciso. Mi pare che non si giocherà. So che intorno al calcio ci sono interessi e persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento, però sono altre: il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole”.ha invitato a riconsiderare le priorità. “Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola, la priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. ...

