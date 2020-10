Serie A1 2020 2021 | Olimpia Milano-Treviso 104-64 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) La seconda giornata dellaA1ha offerto lo scontro tra AX Armani Exchangee De’Longhi, conclusosi con il successo dei lombardi per 104-64. Vittoria di carattere degli uomini di Messina, arrivata grazie al meraviglioso gioco corale meneghino, palesato già contro Bayern Monaco in Eurolega: prestazione superlativa di Shields, vera e propria sentenza dai 3 punti e reale game-changer, sempre a segno nei momenti delicati del testa a testa. Da segnalare il top scorer Leday (25 punti), estremamente abile in fase offensiva e assistito nel migliore dei modi dai compagni. Match incolore per, che ha potuto contare esclusivamente sulle individualità di Mekowulu e Cheese (27 punti complessivi), non abbastanza per contrastare il predominio ...