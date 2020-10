Serie A: Milan-Spezia 3-0 (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Milan batte Spezia 3-0, 0-0, nel posticipo odierno della 3/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT -batte3-0, 0-0, nel posticipo odierno della 3/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza dio. I gol ...

OptaPaolo : 3 - Il #Milan ha vinto tutte le prime tre gare stagionali di Serie A senza subire alcun gol per la terza volta nell… - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan-Kabak, trattativa no stop: cresce la fiducia, lo Schalke 04 apre all'addio - carlolaudisa : Il #Milan assapora il primato e allunga la serie positiva a 15 gare. Doppio #Leao e perla di #TheoHernNdez con lo… - CristianoLamb92 : 7 goal fatti, 0 subiti e 9 punti che valgono il primato prima della sosta. Il #Milan cala il tris contro lo #Spezia… - UltimoDogeVe : #MilanSpezia le pagelle, partita minuto per minuto e i commenti della vittoria rossonera #Milan #Spezia #SerieA… -