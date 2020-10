Serie A, Juventus-Napoli: per la Lega la gara resta in programma. Il comunicato (Di domenica 4 ottobre 2020) Per la Lega Juventus-Napoli resta in programma.Nella giornata di ieri, gli azzurri stavano partendo per il Piemonte in vista del match di domenica contro la Vecchia Signora di Andrea Pirlo. Qualche ora più tardi, l'ASL di riferimento avrebbe bloccato la partenza dei partenopei vietandogli di conseguenza di lasciare la Regione, a seguito della la positività al tampone riscontrata in Zielinski ed Elmas. La squadra di Gattuso, dunque, è rimasta a Napoli, i giocatori sono in isolamento fiduciario nelle loro case. I bianconeri, però, hanno comunicato attraverso un Tweet, che scenderanno regolarmente in campo, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.A rafforzare la tesi della ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Per lain.Nella giornata di ieri, gli azzurri stavano partendo per il Piemonte in vista del match di domenica contro la Vecchia Signora di Andrea Pirlo. Qualche ora più tardi, l'ASL di riferimento avrebbe bloccato la partenza dei partenopei vietandogli di conseguenza di lasciare la Regione, a seguito della la positività al tampone riscontrata in Zielinski ed Elmas. La squadra di Gattuso, dunque, è rimasta a, i giocatori sono in isolamento fiduciario nelle loro case. I bianconeri, però, hannoattraverso un Tweet, che scenderanno regolarmente in campo, come previsto dal calendario delladiA.A rafforzare la tesi della ...

