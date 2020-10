Selvaggia Lucarelli: “Juve continua a twittare, sembra la Prati con Mark Caltagirone” (Di domenica 4 ottobre 2020) La vicenda Juventus-Napoli verrà sicuramente ricordata a lungo. Molti sono i commenti, di diverso tenore, che stanno alimentando i social. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha detto la sua in merito, concentrandosi sul profilo ufficiale dei bianconeri. “La Juve che va avanti a twittare e fa tutto come se dovesse giocare sembra Pamela Prati quando continuava a dirci del matrimonio con Mark Caltagirone come se si dovesse sposare. Esilarante” commenta divertita la giornalista su Twitter. La Juve che va avanti a twittare e fa tutto come se dovesse giocare sembra Pamela Prati quando continuava a dirci del matrimonio con Mark Caltagirone come se si dovesse sposare. ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) La vicenda Juventus-Napoli verrà sicuramente ricordata a lungo. Molti sono i commenti, di diverso tenore, che stanno alimentando i social. Anche la giornalistaha detto la sua in merito, concentrandosi sul profilo ufficiale dei bianconeri. “La Juve che va avanti ae fa tutto come se dovesse giocarePamelaquandova a dirci del matrimonio conCaltagirone come se si dovesse sposare. Esilarante” commenta divertita la giornalista su Twitter. La Juve che va avanti ae fa tutto come se dovesse giocarePamelaquandova a dirci del matrimonio conCaltagirone come se si dovesse sposare. ...

