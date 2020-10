Scuola: la fiducia prevale sulla paura. L'analisi di Eni Datalab (Di domenica 4 ottobre 2020) La resilienza degli italiani, già emersa durante il lockdown, è stata confermata anche dalla riapertura della Scuola, quando nonostante le difficoltà e il clamore mediatico il 69 per cento dei post sui social esprimeva emozioni positive contro il 31 che ne trasmetteva di negative. Queste analisi, su un campione di 10mila post da Twitter, Facebook e Instagram tra agosto e settembre, vengono dal lavoro dell’Eni Datalab, un laboratorio nato nel 2016 all’interno della direzione di Comunicazione Esterna dell’azienda, con l’obiettivo di applicare anche alla comunicazione le competenze di data science, analytics e intelligenza artificiale che hanno reso Eni un’eccellenza nell’esplorazione di nuove fonti di energia.Indagando nello specifico le emozioni degli italiani si scopre che la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) La resilienza degli italiani, già emersa durante il lockdown, è stata confermata anche dalla riapertura della, quando nonostante le difficoltà e il clamore mediatico il 69 per cento dei post sui social esprimeva emozioni positive contro il 31 che ne trasmetteva di negative. Queste, su un campione di 10mila post da Twitter, Facebook e Instagram tra agosto e settembre, vengono dal lavoro dell’Eni, un laboratorio nato nel 2016 all’interno della direzione di Comunicazione Esterna dell’azienda, con l’obiettivo di applicare anche alla comunicazione le competenze di data science, analytics e intelligenza artificiale che hanno reso Eni un’eccellenza nell’esplorazione di nuove fonti di energia.Indagando nello specifico le emozioni degli italiani si scopre che la ...

HuffPostItalia : Scuola: la fiducia prevale sulla paura. L'analisi di Eni Datalab - filluz : Scuola: la fiducia(29%) vince sulla paura(12%), la gioia (14) batte la tristezza (9). A un mese dalla riapertura ab… - leolindadaltro : @kalibiro Diamo un un po' di credito anche ai prof? Ché nella maggior parte dei casi non sono sadici, ma hanno a cu… - Florindo78 : RT @gponedotcom: Redding: “Il mondiale è di Rea. A scuola non ero bravo: non mi do voti”: “Il prossimo anno, cercheró di essere costante e… - barbito6 : RT @gponedotcom: Redding: “Il mondiale è di Rea. A scuola non ero bravo: non mi do voti”: “Il prossimo anno, cercheró di essere costante e… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fiducia «Torniamo a scuola con fiducia», ecco le regole per “disinnescare” il... Il Mattino Speciale scuola: Arcivescovo Milano a insegnanti, faccio il tifo per voi, premio sarà aprire strada di libertà a generazione che viene

Mario Delpini, agli insegnanti e ai presidi che ha invitato questa sera in Duomo per la Messa dedicata alla scuola, un'iniziativa inedita voluta ... della capacità relazionale, della fiducia nella ...

Viaggio in Brianza/1: l’evoluzione di Villa Greppi e il progetto della scuola sperimentale

La rubrica ''Casatenovo da scoprire'' diventa quindi ''Viaggio in Brianza''. Seguiteci nel nostro percorso che, come di consueto, vi terrà compagnia ogni due settimane su questo sito e sulla nostra pa ...

