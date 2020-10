Roma, controlli a tappeto dei Carabinieri: due giovani pusher finiscono in manette nel giro di poche ore (Di domenica 4 ottobre 2020) In poche ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco le operazioni Un 25enne Romano è stato fermato dai Carabinieri in via del Fuoco Sacro e a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e un involucro contenente alcune dosi di hashish, I Carabinieri lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Invece, un 26enne Romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, è stato notato aggirarsi in una nota piazza di spaccio in via San Biagio Platani ed è stato fermato per una verifica. Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Inore, idella StazioneTor Bella Monaca hanno arrestato due persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco le operazioni Un 25enneno è stato fermato daiin via del Fuoco Sacro e a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e un involucro contenente alcune dosi di hashish, Ilo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Invece, un 26enneno, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, è stato notato aggirarsi in una nota piazza di spaccio in via San Biagio Platani ed è stato fermato per una verifica. Nelle sue tasche, ihanno ...

