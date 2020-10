Roland Garros Junior 2020 | due casi positivi al Covid-19

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Duedità nel torneodel. Ad annunciarlo questa mattina è stata la direzione del torneo tramite un comunicato ufficiale: “Secondo il protocollo sanitario del torneo, i due giocatori sono stati esclusi dal tabellone che inizia oggi, domenica 4 ottobre – si legge in nota – In totale, da giovedi’ 17 settembre sono stati effettuati circa 3000 test“. L’identità dei due giocatori non è stata rivelata.