Roland Garros, impresa di Sinner: batte Zverev e vola ai quarti contro Nadal (Di domenica 4 ottobre 2020) Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros . Il tennista italiano ha giocato una partita quasi perfetta contro lo svedese Alexander Zverev, testa di serie numero 6 del tabellone parigino,... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 4 ottobre 2020) Jannikaidi finale del. Il tennista italiano ha giocato una partita quasi perfettalo svedese Alexander, testa di serie numero 6 del tabellone parigino,...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, SINNER AI QUARTI CONTRO NADAL BATTUTO IL TEDESCO ZVEREV IN 4 SET (6-3, 6-3, 4-6, 6-… - ItaliaTeam_it : ?? INCANTATI DA SINNER ?? Alexander Zverev superato in quattro set, Jannik ai quarti di finale del Roland Garros! A… - zazoomblog : Roland Garros impresa di Sinner: batte Zverev e va ai quarti di finale - #Roland #Garros #impresa #Sinner:… - VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Per la 3^ volta nella storia l’Italia piazza un suo rappresentante nei quarti di uno Slam sia tra gli uomini che tra le… -