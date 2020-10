Roland Garros 2020 | programma e orari di lunedì 5 ottobre con Djokovic

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di lunedì 5, per quanto concerne il. In scena gli ottavi di finale, con Novakassoluto protagonista di giornata: il serbo affronterà Karen Khachanov, fautore di ottime prestazioni e cliente scomodo. Di seguito lazione integrale. COURT PHILIPPE-CHATRIER dalle ore 11.00 – (7) Kvitova vs Zhang a seguire – (18) Dimitrov vs (5) Tsitsipas a seguire – (1)vs (15) Khachanov a seguire – Ferro vs (4) Kenin COURT SUZANNE-LENGLEN dalle ore 11.00 – Fucsovics vs (13) Rublev a seguire – (30) Jabeur vs Collins a seguire – (17) Carreno Busta vs Altmaier COURT SIMONNE-MATHIEU dalle ore 11.00 ...