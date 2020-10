Riccardo Scamarcio | Caravaggio per Michele Placido

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 ottobre 2020) Michele Placido ha dovuto lavorare quattro anni perché la vita di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, potesse avere un suo adattamento cinematografico. E, attraverso la collaborazione di Sandro Petraglia e Fidel Signorile, ogni sforzo ha dato il suo esito. L’Ombra di Caravaggio, quattordicesimo film da regista di Michele Placido, è giunto alla fase delle riprese. «Il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata, con le sue donne e i suoi demoni, in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale», si è potuto leggere nella presentazione ufficiale della pellicola, per la quale, come protagonista, è stato scelto Riccardo Scamarcio.