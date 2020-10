"Pensi meno al calcio e più ai problemi dell'Italia". Salvini da Giletti svela l'ipocrisia del governo Conte / Video (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteo Salvini a Non è l'Arena commenta quanto successo negli ultimi giorni in Italia, dalla lastra che ha colpito in tribunale Giulia Bongiorno al caos Covid-calcio. "Domani tutti a parlare di calcio mentre sembra normale che domani migliaia di studenti saranno a casa perché mancano insegnanti, banchi, una follia", spiega rivolgendosi al conduttore Massimo Giletti. "I problemi dell'Italia sono altri. Non è normale che domani ci siano centinaia di migliaia di studenti a casa perché ancora non ci sono insegnanti, aule e banchi. Vorrei che il governo parlasse meno di calcio e più di scuola", ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteoa Non è l'Arena commenta quanto successo negli ultimi giorni in, dalla lastra che ha colpito in tribunale Giulia Bongiorno al caos Covid-. "Domani tutti a parlare dimentre sembra normale che domani migliaia di studenti saranno a casa perché mancano insegnanti, banchi, una follia", spiega rivolgendosi al conduttore Massimo. "Isono altri. Non è normale che domani ci siano centinaia di migliaia di studenti a casa perché ancora non ci sono insegnanti, aule e banchi. Vorrei che ilparlassedi; di scuola", ...

