«Partendo, il Napoli avrebbe commesso un reato» (Di domenica 4 ottobre 2020) La comunicazione dell'Asl, il Napoli bloccato prima della partenza per Torino, l'annuncio della Juventus che questa sera scenderà in campo all'Allianz Stadium e la conferma della Lega di Serie A che non ha rinviato la partita. Da sabato sera si è creato un vero e proprio caos attorno a Juventus-Napoli: i partenopei, dopo l'annuncio della positività di Elmas ai tamponi (secondo calciatore dopo Zielinski, terzo considerando un membro dello staff) non sono partiti in direzione del capoluogo piemontese dopo aver ricevuto una lettera dalla Asl. E da lì si è scatenato il pandemonio. LEGGI ANCHE > Elmas positivo, si chiude il giorno orribile dei positivi in Serie A La comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, infatti, parla di isolamento fiduciario ...

