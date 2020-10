Pari tra Lazio e Inter: Milinkovic risponde a Lautaro. Espulsi Immobile e Sensi. I nerazzurri non tengono il passo dell'Atalanta (Di domenica 4 ottobre 2020) L'Inter frena all'Olimpico e non riesce a tenere il passo dell'Atalanta: Lautaro Martinez illude i nerazzurri, in cerca della terza vittoria in altrettante gare, ma un'orgogliosa Lazio riesce ad agguantare il Pari con Milinkovic-Savic. Si chiude sull'1-1 un tiratissimo e segnato da un'Espulsione per parte, Immobile e Sensi. Nel primo scontro diretto in campionato la squadra di Conte non riesce a sfruttare le difficoltà di un incerottato avversario: all'attivo per i nerazzurri anche un palo, su conclusione di Brozovic. Inzaghi, che attende sempre novità last-minute dal mercato, puntava alla riscossa dopo il ko con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) L'frena all'Olimpico e non riesce a tenere ilMartinez illude i, in cercaa terza vittoria in altrettante gare, ma un'orgogliosariesce ad agguantare ilcon-Savic. Si chiude sull'1-1 un tiratissimo e segnato da un'one per parte,. Nel primo scontro diretto in campionato la squadra di Conte non riesce a sfruttare le difficoltà di un incerottato avversario: all'attivo per ianche un palo, su conclusione di Brozovic. Inzaghi, che attende sempre novità last-minute dal mercato, puntava alla riscossa dopo il ko con ...

