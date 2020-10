Need for Speed Hot Pursuit Remastered praticamente confermato, un leak svela le copertine ufficiali (Di domenica 4 ottobre 2020) EA ha in programma un annuncio speciale legato alla serie Need for Speed: i recenti teaser puntano ad un reveal per il prossimo 5 ottobre e, come se non bastasse, da poco è stato aperto anche un sito internet con un countdown che terminerà proprio domani alle 17.Cosa verrà rivelato? Qualcosa di sorprendente e inaspettato? Beh, sorprendente è probabile, ma inaspettato...decisamente no. Da mesi la rete è invasa da rumor e leak che puntano all'esistenza di Need for Speed Hot Pursuit Remastered e quelle stesse speculazioni sono diventate sempre più intense nelle ultime settimane.L'apparizione della sopracitata remaster nella rating board coreana doveva essere un chiaro indizio su quali fossero le intenzioni di EA, tuttavia, nella ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 ottobre 2020) EA ha in programma un annuncio speciale legato alla seriefor: i recenti teaser puntano ad un reveal per il prossimo 5 ottobre e, come se non bastasse, da poco è stato aperto anche un sito internet con un countdown che terminerà proprio domani alle 17.Cosa verrà rivelato? Qualcosa di sorprendente e inaspettato? Beh, sorprendente è probabile, ma inaspettato...decisamente no. Da mesi la rete è invasa da rumor eche puntano all'esistenza diforHote quelle stesse speculazioni sono diventate sempre più intense nelle ultime settimane.L'apparizione della sopracitata remaster nella rating board coreana doveva essere un chiaro indizio su quali fossero le intenzioni di EA, tuttavia, nella ...

