Maratona di Londra 2020 femminile | ordine di arrivo e classifiche | vince Kosgei

(Di domenica 4 ottobre 2020) Brigidsi aggiudica ancora una volta ladial. Dopo aver trionfato nella passata edizione, la keniana chiude in 02:18:58 e fa sua anche questa corsa tra le più prestigiose al mondo nel calendario del running. Alle sue spalle troviamo l’americana Sara Hall staccata di oltre tre minuti, più indietro e sul terzo gradino del podio l’altra keniana Ruth Chepnetich. Di seguito l’die le. 1, Brigid (KEN) 02:18:58 2 HALL, Sara (USA) +03:03 3 CHEPNGETICH, Ruth (KEN) +03:07 4 BEKERE, Ashete (ETH) +03:53 5 MEGERTU, Alemu (ETH) +05:25 6 SEIDEL, Molly (USA) +06:15 7 STEYN, Gerda (RSA) +07:53 8 DIVER, Sinead (AUS) +08:09 9 MYKHAYLOVA, Darya (UKR) ...

Brigid Kosgei si aggiudica ancora una volta la Maratona di Londra 2020 al femminile. Dopo aver trionfato nella passata edizione, la keniana chiude in 02:18:58 e fa sua anche questa corsa tra le più prestigiose al mondo nel calendario del running. LONDRA - continua la tradizione keniana alla Maratona di Londra al femminile, che ha visto oggi per la nona volta nelle ultime 10 edizioni, vincere proprio una donna nata in Kenya.