Maltempo: quarto cadavere recuperato in Liguria (Di domenica 4 ottobre 2020) Salgono a quattro i cadaveri ritrovati in Liguria dopo l'ondata di Maltempo. L'ultimo corpo in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla scogliera, non distante dal luogo in cui è stato trovato stamani il primo ...

