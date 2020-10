La’el Collins | stagione finita per l’offensive tackle dei Cowboys

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020) Problemi per i Dallase soprattutto per La’el, il quale sarà costretto a saltare l’interaa causa di un infortunio. Il problema all’anca sembra infatti più serio del previsto a tal punto da richiedere un immediato intervento chirurgico. Questo comporterà la sua indisponibilità almeno fino al termine della regular season. Inizialmente si sperava fosse un problema risolvibile senza il ricorso alla chirurgia. Come riporta Sports Illustrated, infatti, lo stesso head coach, Mike McCarthy, lunedì dichiarò: “È tra gli indisponibili e come tutti gli infortunati spero non si arrivi all’intervento chirurgico. Il tempo ci dirà”. Come scritto da Jane Slater di NFL Network, però, la semplice riabilitazione non ha ...