In attesa dell’intervista ad Agnelli | a Sky processano il Napoli e travisano la nota del Cts

A Sky Sport hanno annunciato l'intervista ad Andrea Agnelli. Nel frattempo in studio ci sono Piccinini, Caressa, Costacurta e Bonan. Con Ugolini collegato da Napoli. L'inizio sembra improntato alla responsabilità. Bonan introduce dicendo che è una questione spinosa, c'è un conflitto tra poteri dello Stato, insomma non si sbilancia. Anche Piccinini inizialmente è equilibrato. Chi sposta il baricentro della trasmissione è Fabio Caressa che pone una serie di dubbi sul comportamento del Napoli. Uno soprattutto: dove hanno dormito ieri notte e dove dormiranno stanotte? Cioè: se devono stare in isolamento domiciliare, perché ieri hanno dormito a casa e stasera a Castle Volturno? Se non dovevano entrare in contatto con nessuno, non dovevano farlo con nessuno nemmeno con il ...

