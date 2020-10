Il maltempo devasta il Nord-Ovest, morti e dispersi (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – morti, dispersi, feriti. Il Nord-Ovest messo in ginocchio dal maltempo; 24 ore di piogge torrenziali che hanno sconvolto il sistema idrogeologico di un pezzo del Paese, con il Piemonte, ed in particolare con la parte al confine con la Francia, rivelatasi l’area più duramente colpita. Per l’intera giornata il numero dei dispersi nel Cuneese è oscillato. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha continuato ad aggiornare il dato al rialzo. Alle 18 erano 23 le persone che mancavano all’appello. Un numero che ha alimentato forti preoccupazioni. Poi in serata i nuovi dati diramati hanno allentato la tensione in una giornata da incubo. Ventuno dei 22 dispersi sono stati rintracciati sul Col di Tenda, rimasti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, feriti. Ilmesso in ginocchio dal; 24 ore di piogge torrenziali che hanno sconvolto il sistema idrogeologico di un pezzo del Paese, con il Piemonte, ed in particolare con la parte al confine con la Francia, rivelatasi l’area più duramente colpita. Per l’intera giornata il numero deinel Cuneese è oscillato. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha continuato ad aggiornare il dato al rialzo. Alle 18 erano 23 le persone che mancavano all’appello. Un numero che ha alimentato forti preoccupazioni. Poi in serata i nuovi dati diramati hanno allentato la tensione in una giornata da incubo. Ventuno dei 22sono stati rintracciati sul Col di Tenda, rimasti ...

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte ha appena comunicato che sono 108 i Comuni colpiti dall’alluvione che ha appena devastato vaste zone del Piemonte e del Cuneese in ...

Sanremo: cadavere riemerge dalle acque del mare ai tre ponti, potrebbe essere uno dei dispersi in Piemonte

Un cadavere è riemerso dalle acque antistanti la zona dei tre Ponti a Sanremo portato verso riva dalla mareggiata di queste ultime ore. Sul posto sono accorsi Carabinieri, Guardia Costiera e i soccorr ...

