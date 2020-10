Egitto, scoperti 59 sarcofagi in legno risalenti a 2.500 anni fa (Di domenica 4 ottobre 2020) Un team di archeologi in Egitto ha annunciato di aver rinvenuto 59 sarcofagi in legno, ben conservati e sigillati, sepolti oltre 2.500 anni fa. All'interno di uno dei sarcofagi sono stati trovati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Un team di archeologi inha annunciato di aver rinvenuto 59in, ben conservati e sigillati, sepolti oltre 2.500fa. All'interno di uno deisono stati trovati ...

