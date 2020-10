Domenica In | Alessando Gassman rivela il suo lato umano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Mara Venier torna in onda conIn, ad aprire le danze è Alessandrovenuto a presentare i suoi ultimi film Non odiare e Io ti cercherò, fiction Rai dai temi delicatissimi; il rapporto tra un padre e un figlio e la storia di un medico ebreo che va per soccorre un uomo vittima di un incidente per poi scoprirgli una svastica tatuata e decidendo così, di lasciarlo morire. Un incipit che apre un film intenso e dalle emozioni profonde. Alessandrosi è poi sottoposto ad un’intervista “diversa” come ha spiegato la padrona di casa. Un’intervista fotografica basata sui social dell’attore, Instagram e Twitter. “Non viene fuori soltanto l’attore, viene fuori l’uomo” ha spiegato Mara, “Viene fuori un aspetto tuo diverso”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Alessando

Thesocialpost.it

Mara Venier torna in onda con Domenica In, ad aprire le danze è Alessandro Gassman venuto a presentare i suoi ultimi film Non odiare e Io ti cercherò, fiction Rai dai temi delicatissimi; il rapporto ...Alessandro Gassmann si racconta a Domenica In. L'attore è stato ospite nello studio di Mara Venier per una lunga intervista in occasione del alncio della nuova fiction di Rai 1, ...