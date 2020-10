Covid: ipotesi minilockdown e presenza di militari sul territorio (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Coronavirus continua a circolare e a diffondersi, il governo sta mettendo in campo soluzioni per arginare e tenere sotto controllo la situazione. Si prospettano controlli anche con l’aiuto dell’esercito per verificare il rispetto delle misure, per evitare gli assembramenti e l’obbligo di tenere la mascherina. Covid: é in arrivo il nuovo dcpm I dati crescono con una velocità superiore a quella di aprile, il Ministero della Salute ha registrato nuovi casi 2.844 in 24 ore un numero alto in poco tempo. Il Viminale ha in programma un nuovo dcpm pronto per essere approvato mercoledì 7 ottobre che dovrebbe contenere le nuove misure come obbligo di mascherina all’aperto in tutto il paese, possibili limitazioni sugli orari di chiusura di bar e ristoranti, presenze limitate in strutture sportive e creative come cinema, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Coronavirus continua a circolare e a diffondersi, il governo sta mettendo in campo soluzioni per arginare e tenere sotto controllo la situazione. Si prospettano controlli anche con l’aiuto dell’esercito per verificare il rispetto delle misure, per evitare gli assembramenti e l’obbligo di tenere la mascherina.: é in arrivo il nuovo dcpm I dati crescono con una velocità superiore a quella di aprile, il Ministero della Salute ha registrato nuovi casi 2.844 in 24 ore un numero alto in poco tempo. Il Viminale ha in programma un nuovo dcpm pronto per essere approvato mercoledì 7 ottobre che dovrebbe contenere le nuove misure come obbligo di mascherina all’aperto in tutto il paese, possibili limitazioni sugli orari di chiusura di bar e ristoranti, presenze limitate in strutture sportive e creative come cinema, ...

